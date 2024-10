Milan-Napoli, la partita di Lukaku: il belga sa come far gol al Diavolo

Stasera andrà in scena a San Siro il big match di Serie A Milan-Napoli. Lukaku, bomber azzurro, sa come si segna ai rossoneri.

Stasera, alle ore 20:45, andrà in scena a San SiroMilan-Napoli, big match della decima giornata, nonché unico turno infrasettimanale, della Serie A 2024/2025 e Romelu Lukaku, arrivato a Napoli nel mese di agosto, sa come far male ai rossoneri, attualmente allenati da Paulo Fonseca.