Attualmente, Rafael Leao sembra trovarsi in una posizione marginale nelle rotazioni degli attaccanti per Paulo Fonseca ed il suo Milan. Un fatto che, sebbene possa sorprendere, è confermato dalla realtà delle scelte del tecnico. Negli ultimi giorni, Fonseca ha pianificato un Milan con Chukwueze, Pulisic e Okafor, più Morata, lasciando Leao in panchina come unico attaccante di prima squadra non utilizzato. Quando Pulisic ha dovuto rinunciare a giocare in Milan-Napoli dall'inizio per via dell'influenza, Fonseca non ha optato per un cambio con il portoghese. Ha scelto, invece, di inserire Musah, mantenendo Leao in panchina per gran parte della partita.