Milan-Napoli, la sfida nella sfida: sarà Ibrahimovic contro Mertens

Milan-Napoli sarà anche la sfida tra Zlatan Ibrahimovic e Dries Mertens. Due attaccanti diversi, ma ugualmente decisivi per le squadre

Mancano soltanto due giorni a Milan-Napoli, big-match della 18^ giornata di Serie A. Saranno tanti i duelli che possono indirizzare la gara dall'uno o dall'altro lato, ma ce n'è uno che spicca su tutti: quello tra Zlatan Ibrahimović e Dries Mertens. L'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport' sottolinea differenze e somiglianze dei due calciatori. Innanzitutto parliamo di due attaccanti opposti dal punto di vista fisico: se lo svedese è alto e potente, il belga è piccolo e rapido. Per questo motivo non sarebbe impossibile immaginare un attacco che li vedrebbe in coppia, anzi.