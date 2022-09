Milan-Napoli: Krunic torna e si candida per giocare sulla trequarti

Rade Krunic, centrocampista rossonero, potrebbe giocare titolare in Milan-Napoli per ovviare alla squalifica di Rafael Leão. Il punto

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha ricordato come Rafael Leao , l'insostituibile del Milan , salterà per squalifica la sfida al vertice di Serie A contro il Napoli di domenica sera. Dopo 22 presenze consecutive da titolare nel Milan tra campionato, Coppa Italia e Champions League , dunque, Leao sarà costretto a marcare visita, appiedato dal Giudice Sportivo.

Pioli spera(va) di riavere Ante Rebic e Divock Origi per le due partite in fila contro Dinamo Zagabria e Napoli, ma c'è qualche speranza di ritrovare soltanto il belga, per la panchina, nel secondo match e nulla più. Possibile, dunque, che in Milan-Napoli, possa essere riposizionato a sinistra Charles De Ketelaere, con Krunic da 'numero 10' al fianco di Junior Messias.