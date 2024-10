Milan-Napoli sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN: il match potrà essere però visto gratis e in chiaro anche dai non abbonati

Daniele Triolo Redattore 29 ottobre 2024 (modifica il 29 ottobre 2024 | 12:20)

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha ricordato come, stasera, dopo quasi 30 anni, una partita di Serie A tornerà ad essere visibile gratis e in chiaro: si tratta di Milan-Napoli, big match della 10^ giornata di campionato. Entrerà nella storia, come Juventus-Sampdoria 0-3 del 13 aprile 1996, ultima gara del massimo campionato italiano visibile a tutti (allora su RaiUno).