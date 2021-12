Milan-Napoli: Giroud sì, Leao no. Mercato: colpi in difesa ed attacco?

Tantissimo spazio concesso al Milan sui quotidiani sportivi in edicola questa mattina. La squadra di Stefano Pioli, infatti, comincia a pensare all'impegno di domenica sera, a 'San Siro' contro il Napoli, in cui misurerà le sue ambizioni di vittoria nel campionato di Serie A. E, al contempo, la dirigenza inizierà a fare sul serio per quanto concerne operazioni di calciomercato in entrata ed in uscita. Vediamo tutte le news più interessati pubblicate sul Milan nella mattinata odierna, martedì 14 dicembre 2021.