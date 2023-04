Milan-Napoli, Giroud può fare la differenza | Champions League News

In occasione di Milan-Napoli, i rossoneri ripartiranno, in attacco, da Olivier Giroud. Il francese è esperto di sfide di Champions League

Daniele Triolo

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha parlato di Olivier Giroud, che tornerà titolare domani sera in occasione di Milan-Napoli, partita di andata dei quarti di finale di Champions League in programma alle ore 21:00 a 'San Siro'. Dopo l'iniziale panchina contro l'Empoli in campionato, dunque, mister Stefano Pioli riproporrà Giroud quale terminale offensivo del suo 4-2-3-1.

Milan-Napoli di Champions League con Giroud titolare — Con l'auspicio, ha fatto notare il quotidiano romano, che gli anni dispari continuino a portare bene al centravanti francese classe 1986. Nel 2019, infatti, ha vinto l'Europa League con il Chelsea; nel 2021, poi, ha conquistato anche la Champions League con i 'Blues'. Finora, Giroud, tra Arsenal, Chelsea e Milan, ha segnato 38 gol in 79 partite nelle coppe europee: la media, in definitiva, di una rete ogni due partite.

Ora che avverte profumo di Europa importante, Giroud, alla vigilia di Milan-Napoli, inizia a sentire appetito. Il 'CorSport' ha evidenziato come a 37 anni sia l'uomo-gol più credibile del Diavolo, non soltanto per i numeri che lo consacrano. Quando Pioli si è trovato senza Giroud, ha fatto fatica ad andare in gol. Tra Ante Rebic, Divock Origi e Zlatan Ibrahimovic, i rossoneri non sono riusciti a trovare un'alternativa credibile a Giroud sotto rete.

Si è caricato sin da subito il Milan sulle spalle anche in Europa — Il francese è essenziale, tira la carretta anche quando Rafael Leão non appare in giornata. In questa stagione, finora, ha segnato 12 gol. Di questi, ben 10 a 'San Siro'. Un bell'avvertimento, quello di Giroud, a poche ore da Milan-Napoli. L'anno passato, senza le sue reti, il Milan non ha superato il girone di Champions. Ora che il bomber transalpino si è caricato il peso dell'attacco sulle spalle sin da subito, in Europa, con 4 gol e 2 assist nelle prime 6 partite, il Diavolo ha preso il volo anche in Champions.

Segnare il terzo gol in 13 mesi al Napoli, dopo quelli messi a segno al 'Maradona' ed a 'San Siro' a cavallo tra la scorsa stagione e questa annata, può essere il miglior modo, per Giroud, per spingere i rossoneri verso il sogno di vincere il trofeo. Milan, le parole di Theo su Champions e sul suo futuro >>>