Ieri, nella conferenza stampa della vigilia, Fonseca ha spiegato come Leao, per lui, sia tutt'altro che un caso aperto . «Rafa ha lavorato bene come sempre e non è né un problema, né un caso. Siamo sicuri che tornerà presto a mostrare quello che ci aspettiamo da lui. Perché sta attraversando un periodo complicato? Perché l’allenatore in questo momento non lo fa giocare . Sono situazioni normali nel calcio. La sostituzione contro il Bruges è stata una scelta tecnica, non una punizione».

Il club ha chiesto al numero 10 di reagire

Intanto, però, non sarebbe stato titolare in Bologna-Milan e non lo sarà stasera in Milan-Napoli. Nel breve periodo sembra proprio che il numero 10 rossonero non riuscirà a cambiare il suo 'destino'. Di certo, però, non potrà passare tutta la stagione in panchina. Riuscirà a riprendersi in fretta il posto da titolare? Il club, ha rivelato il quotidiano sportivo nazionale, gli ha chiesto di reagire, di sacrificarsi di più in fase di non possesso, di tornare a essere decisivo come in passato. Magari, se stasera entrerà a gara in corso, scoccherà la scintilla e tutto diventerà più facile.