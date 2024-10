Milan-Napoli, Fonseca vs Conte stasera a 'San Siro' — Il Milan di Fonseca, che rischia di dover aspettare a lungo prima di recuperare la sfida di Bologna, può essere all'ultima spiaggia per lo Scudetto. Perdendo, infatti, scivolerebbe a -11 dai campani: un solco non facile da riempire. Per tentare di centrare la vittoria, Fonseca - che dovrà rinunciare a Matteo Gabbia (infortunato), Theo Hernández e Tijjani Reijnders (squalificati) - terrà fuori anche Rafael Leão. Ma per una scelta tecnica. Fiducia a Noah Okafor.

L'allenatore sostiene come non esista un caso Leao ma, per il 'CorSera', non è propriamente così. È il giocatore più pagato della rosa, ma non è più un intoccabile. Scelta forte e coraggiosa, quella di Fonseca, che, fin qui, ha pagato. Ma che alla lunga, con tutta probabilità, non sarà semplice da gestire anche dentro allo spogliatoio rossonero.

Tanti assenti rossoneri; inizia il ciclo di ferro dei campani — Il Napoli di Conte, invece, ha vinto finora 7 partite su 9, perdendo solo alla prima giornata in pieno calciomercato estivo aperto e con la rosa da completare. Finora, però, gli azzurri hanno incontrato, tra gli avversari che avrebbero potuto creare loro qualche grattacapo, soltanto la Juventus (gara terminata 0-0 all'Allianz Stadium). Ora inizia il ciclo di ferro contro Milan, Atalanta, Inter e Roma tutte di fila.

I partenopei saranno senza Stanislav Lobotka, ma con Billy Gilmour in regia. Matteo Politano e Khvicha Kvaratskhelia titolari in attacco, pronti ad innescare Romelu Lukaku, inamovibile. Uno che al Milan, spesso, ha già segnato quando indossava la maglia dell'Inter di Conte.