Milan-Napoli, non solo un derby italiano: quante culture in campo!

Lo scontro tra Milan e Napoli che andrà in scena in Champions League è un derby italiano in cui si incontrano tante culture

Dopo pochi giorni da quello 0-4 del 'Maradona', torneranno ad incontrarsi Milan e Napoli e lo faranno nell'andata dei quarti di finale di Champions League. Al momento del sorteggio in tanti hanno sperato in un derby tutto italiano e sono stati accontentati con la sfida tra Stefano Pioli e Luciano Spalletti. Ma, come fa notare 'La Gazzetta dello Sport', non si tratta solo di questo, perchè le culture e i Paesi che scenderanno in campo sono davvero tanti.