Milan-Napoli, chance di rientro per Theo Hernandez e Rebic | News

Theo Hernandez e Rebic in dubbio in Milan-Napoli

Stando a quanto riportato da Tuttosport, nella gara di domenica tra Milan e Napoli potrebbero ritornare tra i convocati Theo Hernandez e Ante Rebic. I due, che hanno saltato le gare contro Verona e Manchester United, potrebbero rientrare in occasione di una partita molto importante per i rossoneri. Il terzino sinistro, indisponibile al Bentegodi per una contusione al perone e per un problema gastrointestinale nella gara contro i Red Devils, dovrebbe riuscire a recuperare senza troppi problemi. Discorso diverso, invece, per il croato. L’attaccante, uscito malconcio nella gara contro la Roma, non ha ancora recuperato del tutto dall’infortunio all’anca e punta al rientro in campo contro i Partenopei. Intanto Maldini ha puntato gli occhi su un giocatore del Liverpool in scadenza di contratto.