Milan-Napoli: c’è Messias titolare a destra | Serie A News

Junior Messias dovrebbe partire titolare in occasione di Milan-Napoli di questa sera a 'San Siro'. Ecco chi gli lascerà il posto in squadra

Daniele Triolo

Junior Messias partirà titolare questa sera in occasione di Milan-Napoli, partita della 18^ giornata della Serie A 2021-2022, in programma a 'San Siro' alle ore 20:45. Su questo concordano tutti i quotidiani sportivi in edicola questa mattina. Il brasiliano, ex Crotone, giocherà a destra, sulla trequarti del 4-2-3-1 di mister Stefano Pioli, 'soffiando' di fatto il posto al belga Alexis Saelemaekers.

Pioli, dunque, ha scelto la fantasia di Messias per provare a sparigliare le carte in Milan-Napoli, una sfida che si caratterizzerà per l'enorme numero di assenti, da una parte e dall'altra. Spetterà al numero 30 rossonero creare scompiglio su quel versante e, magari, fare arrivare sulla testa o sul piede di Zlatan Ibrahimović, confermato titolare, un discreto quantitativo di palloni da tramutare in occasioni da rete.

Finora Messias in stagione, con il Milan, ha giocato 8 gare tra Serie A (6) e Champions League (2), segnando 3 gol (uno in Champions al 'Wanda Metropolitano' contro l'Atlético Madrid, due in campionato a 'Marassi' contro il Genoa) in appena 386' trascorsi sul terreno di gioco. Ecco come e dove vedere Milan-Napoli in tv o in diretta streaming >>>