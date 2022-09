Milan-Napoli, sarà capitan Calabria l’anti-Kvaratskhelia e Zielinski

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha parlato Milan-Napoli , big match della 7^ giornata di Serie A con Davide Calabria , difensore e capitano rossonero, chiamato ad un gran bell'esame. Il numero 2 del Milan , infatti, escluso ancora una volta dal Commissario Tecnico Roberto Mancini per le sfide dell' Italia , si ritroverà, dal suo lato, il miglior giocatore di questo campionato.

Calabria, in Milan-Napoli, incrocerà infatti i propri tacchetti con Kvicha Kvaratskhelia, l'uomo in più del Napoli di Luciano Spalletti, la squadra finora più in forma dell'intero torneo. Senza dimenticare che, spesso, da quella parte attacca anche Piotr Zielinski. Il polacco ben conosce la strada per la porta e l'arte di prendere sul tempo un terzino. Calabria, dunque, dovrà fornire una prestazione super per venirne a capo.