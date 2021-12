Milan-Napoli: Brahim Díaz, verve da ritrovare | Serie A News

Brahim Díaz giocherà alle spalle di Zlatan Ibrahimović in Milan-Napoli. L'andaluso, dopo il CoVid, non ha più giocato ai suoi livelli

Daniele Triolo

Stasera si disputerà a 'San Siro', alle ore 20:45, la sfida Milan-Napoli e Brahim Díaz sarà confermato titolare nella partita della 18^ giornata della Serie A 2021-2022. 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, ad ogni modo, ha evidenziato come l'andaluso vaghi di partita in partita alla ricerca della miglior versione di sé stesso. Mentre, per esempio, Junior Messias è in continua crescita.

Il posto in squadra dell'andaluso, dunque, può essere insidiato dai colleghi? A lungo andare, qualora il rendimento restasse questo, sì. Non oggi, però, visto che il tecnico rossonero Stefano Pioli ha deciso di concedere fiducia a Brahim Díaz per Milan-Napoli. "È possibile che il CoVid gli abbia tolto qualcosa - la spiegazione dell'allenatore al momento 'no' dell'ex Real Madrid -. Deve ritrovare quelle giocate tecniche che ha".

Pioli, poi, ha aggiunto: "Quest'anno è più responsabilizzato, ci sta che senta la pressione". Oltre che le aspettative dell'esigente pubblico di 'San Siro' che, al suo numero 10, chiede magie, assist e gol per illuminare la scena.