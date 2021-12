Milan-Napoli, azzurri incerottati: Fabian Ruiz out, Zielinski in forte dubbio

Problemi a centrocampo per il Napoli in vista della gara contro il Milan. Fabian Ruiz sicuramente out, Piotr Zielinski in forte dubbio

Renato Panno

Non solo il Milan sta vivendo un momento difficile sul fronte infortuni. Anche il Napoli, in vista della gara di San Siro dovrà fare a meno di calciatori importanti. Secondo quanto riferisce 'La Gazzetta dello Sport' Fabian Ruiz sarà sicuramente out a causa di un'infiammazione complessa che lo costringerà a rimandare il suo rientro in campo a gennaio. Oltre allo spagnolo, gli azzurri potrebbero essere costretti rinunciare anche a Piotr Zielinski. Il polacco soffre per una tracheite: le sue condizioni verranno valutate giorno dopo giorno ma, ad oggi, la sua presenza sembra molto difficile.