Milan-Napoli, assenza importante stasera in Serie A per Conte

Oggi, alle ore 18:30 , inizierà la decima giornata , nonché unico turno infrasettimanale , della Serie A 2024/2025 . Stasera, alle 20:45 , andrà in scena a San Siro Milan-Napoli , big match di questa giornata di campionato.

Antonio Conte, per la sfida di stasera contro il Milan, dovrà fare a meno di una pedina importante della formazione azzurra: si tratta del centrocampista Stanislav Lobotka. Il 29enne slovacco, nell'ultima sosta per le Nazionali, ha rimediato una distrazione al muscolo semitendisono sinistro. Lo ha ricordato 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola.