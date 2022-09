Milan-Napoli, il Diavolo chiede ai suoi tifosi la carica Scudetto

Domani sera, per Milan-Napoli, sono attesi circa 70mila spettatori a 'San Siro'. I rossoneri puntano molto sul calore del loro pubblico

Daniele Triolo

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, parlando di Milan-Napoli, ha sottolineato un dato. Ovvero che in questa stagione, finora, il Milan è stato impeccabile a 'San Siro', sfruttando anche la carica dei quasi 70mila spettatori che, in ogni partita (anche domani sarà lo stesso), sospingono il Diavolo tra le mura amiche.

Finora, in stagione, il Milan ha battuto in casa Udinese (4-2), Bologna (2-0), Inter (3-2) in Serie A e Dinamo Zagabria (3-1) in Champions League. Gli unici pareggi, per il Diavolo, sono arrivati a Bergamo contro l'Atalanta (1-1), Reggio Emilia contro il Sassuolo (0-0) in campionato ed a Salisburgo (1-1) in coppa.

Milan-Napoli: finora percorso interno netto per il Diavolo

Allargando, poi, il discorso alla stagione passata, quella del 19° Scudetto, il ritmo rossonero si fa ancora più serrato. Le vittorie interne consecutive arrivano a sei. Per trovare un Milan così continuo bisogna tornare all'agosto 2014. Di casuale, però, secondo la 'rosea', in questa storia non c'è nulla. La svolta è arrivata da quando i rossoneri hanno riaperto le porte di casa ai tifosi.

Fino a quando, infatti, la pandemia CoVid ha 'rimodellato' la capienza di 'San Siro', che per gran parte della stagione 2021-2022 ha oscillato tra il 50 e il 75% al massimo, il Milan ha alternato successi a frenate improvvise. Da quando, però, la capienza dello stadio è tornata al 100%, un pareggio a reti bianche (0-0 contro il Bologna) il 4 aprile 2022 e poi tutte vittorie.

Anche gli scettici, che ipotizzavano un crollo emotivo dei rossoneri, una squadra giovane, una volta tornati i tifosi allo stadio, si sono ricreduti. Cori e pienoni moltiplicano le energie della squadra. Come accade nei top club. Se il Milan continuerà a correre a questi ritmi, andrà a 'correggere' l'unico difetto manifestatosi nelle stagioni della gestione di Stefano Pioli.

Nell'annata 2020-2021, infatti, quella del ritorno del Diavolo in Champions League, il Milan fece 49 punti lontano da 'San Siro', addirittura 10 in più dell'Inter di Antonio Conte che vinse il campionato. Ma soltanto 30 (arrivando 7° in questa speciale graduatoria in Serie A) per punti fatti in casa.

Già l'anno passato, poi, grazie all'accelerata impressa dalle 70mila presenze a 'San Siro' durante le partite interne, il Diavolo ha corretto la rotta, facendo 40 degli 86 punti valsi il titolo a 'San Siro'. Meglio dei ragazzi di Pioli hanno fatto soltanto Inter (45) e Fiorentina (41).

E in Milan-Napoli di domani sera, come detto, il 'salotto rossonero' si riempirà ancora una volta. Ieri erano stati venduti 67mila biglietti, si viaggia verso il 'sold out'. Un anno fa la partita la vinse il Napoli, 0-1, con un gol di Eljif Elmas. Soltanto l'intervento del VAR tolse un gol ai rossoneri, realizzato da Franck Kessié, proprio nel recupero. La speranza per il Diavolo è che la storia sia ben diversa adesso.