Milan-Napoli, si accende San Siro: 10 milioni di incasso possibili

Milan-Napoli, si va verso un incasso record

Con questo un ulteriore incremento dei prezzi, si legge, sarà possibile avvicinare la soglia di 10 milioni in una serata. È la quota verso la quale può tendere l'incasso di Milan-Napoli, andata dei quarti di Champions League il 12 aprile a San Siro. Il record per una partita di calcio in Italia è sempre del Milan: 9,1 milioni nell'andata degli ottavi col Tottenham. Il listino del derby italiano di Champions, continua Tuttosport, si è alzato di 10 euro rispetto alla sfida con gli inglesi, a partire dai tagliandi meno cari: da 49 a 59 euro per secondo anello verde, terzo e secondo anello blu. Il rincaro è simile anche negli altri settori. L'Inter, al contrario, prosegue con la strategia di tenere i costi più bassi in Champions. Il prezzo minimo, per la partita contro il Benfica, è di 45 euro per il terzo anello verde, ma già secondo verde e blu sono quasi in linea con il costo fissato dal Milan: 55 euro. Significativo il gap del settore famiglie: 59 euro per i nerazzurri, 99 per i rossoneri.