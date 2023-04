Milan-Napoli, Calabria contro Kvara: il terzo atto lo vince il rossonero

Come riportato da Tuttosport, in Milan-Napoli si riaccende per la terza volta la sfida tra Calabria e Kvaratskhelia

Come riportato da Tuttosport, in questo terzo atto della sfida tra Milan e Napoli è andato in scena anche, e nuovamente, la sfida tra Davide Calabria e Khvicha Kvaratskhelia. Lo spauracchio georgiano costa al terzino rossonero un altissimo tasso di attenzione poiché l'attaccante azzurro ha dimostrato di essere uno di quei giocatori in grado di fare la differenza. Tuttavia, come scritto dal quotidiano sportivo, anche stavolta Calabria ha reso al massimo, andando a chiudere tante e potenziali occasioni pericolose dalle parti di Kvara.

Il capitano del Milan ha messo in campo una prestazione molto simile a quella dell'andata in campionato, conclusasi a favore del Napoli, e quella vista allo Stadio Maradona, finita 0-4 per i rossoneri. In tutti e tre i casi ad uscirne vincitore è stato Calabria, limitando l'estro e la tecnica del georgiano e spostando l'attacco del Napoli su altri fronti. Tant'è che lo stesso Kvaratskhelia è stato tolto dal campo anzitempo da Luciano Spalletti.

Ci sarebbe da dire che l'assenza di Victor Osimhen non pesa solo sui numeri offensivi degli azzurri, ma anche su quelli dell'esterno con il 77 sulle spalle. Senza il nigeriano, infatti, Kvaratskhelia perde quel riferimento in avanti capace di allargare le difese avversarie e permettere al georgiano di risplendere di luce propria. Calciomercato Milan, occhi su un calciatore del Napoli in scadenza.