Lautaro e Morata due leader, ma per ora l’attaccante del Milan ha la meglio

Lautaro: la garra non basta

Dall'altra parte, la grinta del capitano nerazzurro si fa sentire dopo i primi venti minuti difficili per l'Inter. A Lautaro Martinez basta un pallone per scatenarsi: riceve un passaggio da Dimarco, protegge la sfera e regala l'assist l'esterno numero 32 per l'1-1. Una giocata da applausi. L'unica nota negativa è che è ancora a secco di gol; l'ultimo risale al 10 maggio, quando ha segnato nel 5-0 contro il Frosinone, e da allora non ha più trovato la rete. Sta sicuramente migliorando la sua condizione, ma per ora non basta.