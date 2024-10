Un nuovo leader in città: l’importanza di Alvaro Morata per il Milan

Ecco un nuovo leader in città: Alvaro Morata è già un trascinatore del Milan di Paulo Fonseca . Ne ha parlato 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola.

Con l'addio di due giocatori come Olivier Giroud e Simon Kjaer, il Diavolo in questa stagione aveva assolutamente bisogno di ritrovare nuovi leader. La speranza ricadeva soprattutto nei giocatori già presenti in rosa, ormai maturi per prendere le redini della squadra. Ma anche dal mercato la società rossonera ha saputo scegliere molto bene: sì perché Alvaro Morata è già un vero e proprio trascinatore di questa squadra.