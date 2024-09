Milan, Fonseca cerca la soluzione per l’attacco in Morata e Abraham

Per la titolarità, è essenziale contare sui due grandi acquisti dell'ultimo mercato. Questo si riflette nei pochi minuti che Morata e Abraham hanno giocato finora con la maglia rossonera. Morata ha esordito alla prima giornata, subentrando a Jovic a mezz'ora dalla fine: ha segnato il temporaneo 1-2 prima del pareggio di Okafor ed è stato protagonista in tutte le azioni d'attacco. Il suo contributo dimostra quanto possa essere utile per la squadra. Abraham non è riuscito a segnare, ma in 20 minuti ha fornito l'assist per il gol del 2-2 di Leao e ha sfiorato il gol del 2-3 al 94'.