Milan-Monza, in difesa si scalda il giovane Simic: Theo a sinistra

Jan-Carlo Simic, valido difensore della Primavera, titolare domani pomeriggio in Milan-Monza? Il serbo è in ballottaggio con Simon Kjær

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha fatto il punto sulla difesa del Milan , definendola "a pezzi", in vista della partita di domani pomeriggio, ore 12:30 , a 'San Siro' contro il Monza e valida per la 16^ giornata del campionato di Serie A 2023-2024 . Mancheranno, infatti, Malick Thiaw , Pierre Kalulu e Marco Pellegrino .

Milan-Monza, spazio a Simic dietro?

In recupero Simon Kjær, che ieri si è allenato in gruppo dopo 50 giorni. Ciò non significa, però, secondo il quotidiano romano, che verranno forzati i tempi per vedere il danese nuovamente titolare. Pertanto, la difesa del Milan, domani sera contro il Monza, potrebbe essere completata dal giovane Jan-Carlo Simic.