Milan-Monza, la moviola: manca un giallo a Ciurria | News

L'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport' riporta sulle proprie pagine la moviola della partita di ieri tra Milan e Monza . La gara è stata arbitrata dal signor Livio Marinelli della sezione Tivoli, il quale ha diretto quasi perfettamente il match. Il quasi, secondo la 'rosea', è dovuto dal fatto che mancherebbe un cartellino giallo nei confronti di Ciurria per aver bloccato irregolarmente una fuga di Theo Hernandez. La scelta di Marinelli , invece, è stata quella di assegnare semplicemente calcio di punizione senza sanzione.

Corretto il giallo per Divock Origi, il quale ha alzato il piede all'altezza del viso di Barberis. Regolari tutti i gol, così come sono state giuste le decisioni dell'arbitro in alcuni episodi d'are di rigore: al 15’ s.t., Antov entra pulito sulla palla condotta da Origi; fra Gabbia