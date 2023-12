Milan, Galliani: “Quando Berlusconi mi diceva “Adriano chiama Pioli!””

Il Milan si prepara per la partita di oggi contro il Monza. Galliani , grande ex della gara, torna a San Siro, per la prima volta senza Silvio Berlusconi . 'Il Corriere della Sera' in edicola questa mattina, riporta alcune parole del dirigente dei biancorossi. Ecco le sue parole.

Su Berlusconi: «Il presidente mi manca tutti i giorni e spesso questa settimana mi sono chiesto come sarebbe stata la mia vita se le nostre esistenze non si fossero incrociate nel 1979. Non è la prima volta che il Monza viene ospitato in A a San Siro dal Milan ma se nell’occasione scorsa ci fu il brivido del debutto, ora domina la commozione: sa cosa mi capita spesso? Quando devo prendere una decisione complessa e non so in quale direzione andare mi chiedo cosa avrebbe scelto lui».