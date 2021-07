Milan-Modena 5-0, Tonali ‘teleguidato’ da Pioli durante la partita

Non entusiasmante Sandro Tonali nella gara tra Milan e Modena: il giocatore è stato teleguidato da Stefano Pioli numerose volte

Riccardo Varotto

Nella seconda amichevole stagionale, il Milan ha battuto il Modena per 5-0 senza avere problemi. La partita è stata messa sui binari giusti già nei primi minuti di gioco, dato che dopo 9' il tabellino segnava già 3-0. Opaca la gara di Sandro Tonali: il centrocampista non ha impressionato e Stefano Pioli è stato costretto a guidarlo per gran parte del match.

Come riportato da Il Corriere dello Sport, l'ex giocatore del Brescia è sembrato parecchio timido, come già accaduto durante la passata stagione in più occasioni. Il Milan si aspetta il salto di qualità da parte sua, dato che la spesa per acquistarlo è stata significativa. Inoltre, in inverno ci sarà la Coppa d'Africa, quindi Franck Kessié e Ismael Bennacer saranno assenti per qualche tempo: il giovane rossonero dovrà quindi prendere in mano le redini del centrocampo.

Per farlo, servirà più personalità: le qualità del giocatore non sono in discussione, ma anche il carisma deve emergere se vuole diventare uno dei migliori. Intanto Vincent Hognon ha parlato di Maignan, Ballo-Touré e Giroud in esclusiva ai nostri microfoni.