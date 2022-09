Milan, missione seconda stella. Pioli nella top ten dei tecnici rossoneri

L'appetito vien mangiando e il Milan dopo aver mangiato tutti gli avversari nella scorsa stagione conquistando lo Scudetto , punta al bis che significherebbe seconda stella . La voglia di scrivere la storia da parte del Diavolo in un articolo comparso oggi sulle pagine della Gazzetta dello Sport.

L'articolo della Gazzetta dello Sport a cura di Marco Fallisi sottolinea innanzitutto un dato molto importante: nella sfida di campionato contro l'Empoli, il tecnico del Milan, Stefano Pioli, raggiungerà quota 146 panchine in rossonero. Un numero che lo porta già nella top ten degli allenatori più presenti della storia del Diavolo alla spalle di giganti come Nereo Rocco, Liedholm e Ancelotti (solo per citarne alcuni).