Milan, missione compiuta per Ibrahimovic: ora sceglie il suo futuro

Zlatan Ibrahimovic ha riportato il Milan in alto: promessa fatta due anni e mezzo fa mantenuta. Ma cosa farà a fine stagione? Il punto

Daniele Triolo

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha parlato di Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, facendo un excursus storico della sua seconda carriera rossonera. Ovvero da quando, a fine dicembre 2019, dopo lo 0-5 incassato dal Diavolo a Bergamo, chiamato insistentemente da Paolo Maldini e Zvonimir Boban, accettò di tornare al Milan.

Consigliato anche da Mino Raiola. Il quale lo stimolò a rimettersi in gioco in rossonero, in Serie A, in un campionato sicuramente più competitivo di quella MLS dove aveva fatto faville con la maglia dei Los Angeles Galaxy. Sin dal suo secondo arrivo al Milan, dopo il primo biennio (2010-2012) nel quale aveva vinto Scudetto e Supercoppa Italiana, Ibra ha vestito i panni di leader e guida per i più giovani.

Ha strigliato Hakan Çalhanoğlu. Ha fatto crescere Alexis Saelemaekers e soprattutto Rafael Leão. Poi ha contribuito a riportare il Milan in Champions League. Pur non volendo festeggiare il secondo posto della passata stagione perché per uno come Zlatan, comunque, equivale ad una sconfitta. A maggior ragione se a vincere il titolo sono gli odiati rivali dell'Inter.

In questa stagione, quella in cui ha festeggiato, lo scorso 3 ottobre, i suoi primi 40 anni, Zlatan ha contribuito alla crescita ulteriore di Leão ed all'esplosione di Sandro Tonali. Due dei quali ha raccontato anche nel suo ultimo libro, 'Adrenalina'. Qui ha spiegato il senso della sua seconda vita rossonera: non conta più il numero delle partite giocate o dei gol segnati, ma ispirare 25 giovani ragazzi che sente come figli.

Nel caso in cui, questa domenica o la prossima, dovesse arrivare il 19° Scudetto per il Milan, sarebbe il più bello per Ibrahimovic. Come da lui stesso ammesso. E la missione di riportare il Diavolo in alto, già abbondantemente compiuta, sarebbe sigillata con un trofeo prestigioso.

A questo punto, ha concluso la 'rosea', si apriranno gli scenari sul suo futuro professionale. Avverrà l'ideale uscita di scena per Zlatan, con l'ennesimo titolo della sua stupenda carriera? Non è detto, data la sua paura per il futuro post-calcio e l'affetto che prova per i suoi compagni di squadra. Ma ci saranno condizioni fisiche che, stavolta, non potrà davvero far finta di ignorare. Milan, indiscrezioni su Dybala: le ultime news di mercato >>>

