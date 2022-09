Milan, mini-tournée a Dubai durante i Mondiali: anche una vacanza

Il Milan di Stefano Pioli volerà a Dubai durante la pausa del campionato di Serie A per via dei Mondiali in Qatar a novembre e dicembre

'Tuttosport' oggi in edicola ha ricordato come il Milan di Stefano Pioli, nei mesi in cui il campionato di Serie A sarà fermo per via dei Mondiali in Qatar (novembre-dicembre), farà una mini-tournée a Dubai con i giocatori che non prenderanno parte alla rassegna iridata.