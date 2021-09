Milan, Messias è indietro con la preparazione | News

Junior Messias, attaccante del Milan, è ancora indietro di condizione: il brasiliano ha bisogno di ritrovare la forma migliore

Tuttosport, in edicola questa mattina, fa il punto sulle condizioni di Junior Messias. Il neo acquisto del Milan con ogni probabilità non sarà convocato per la partita contro la Lazio. Il motivo è che il brasiliano è ancora indietro di condizione, visto che sta praticamente partendo da zero con la preparazione atletica. Per questo motivo serve un po' di pazienza prima che Pioli possa schierarlo in campo. Intanto ecco il retroscena su Luis Alberto: lo spagnolo voleva il Milan in estate