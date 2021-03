Milan-Manchester United, a San Siro servirà giocare come all’andata

Milan-Manchester United, l’obiettivo rossonero

Il Milan ha chiuso il primo capitolo della sfida di 180 minuti contro il Manchester United. La squadra di Stefano Pioli ha scritto pagine importanti in vista del ritorno a San Siro, pareggiando per 1-1 grazie al gol nel finale di Simon Kjaer. Risultato a parte, quello che balza agli occhi è la prestazione dei rossoneri, capaci di dominare i Red Devils per lunghi tratti del match. Come riferisce ‘Tuttosport’, però, ancora non è stato fatto nulla, perché servirà ripetersi giovedì prossimo per ottenere la qualificazione. Gli ultimi tre precedenti a Milano dicono 2-1 per il Diavolo. Clicca qui per l’intervista completa di Theo tra curiosi retroscena e obiettivi rossoneri