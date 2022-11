Milan, Maldini: “Rinnovi Leao e Bennacer? Ci si ragiona da mesi e da anni”

Paolo Maldini , direttore tecnico del Milan, è stato premiato insieme a Frederic Massara come miglior coppia dirigenziale dell’anno ai 'Globe Soccer Awards'. Queste le dichiarazioni rilasciate per l'occasione e riportate dal 'Corriere dello Sport'.

Su Ibrahimovic : "Abbiamo rinnovato il contratto con un’idea precisa, di averlo con noi per il ritiro di Dubai e speriamo in campo a gennaio: questo è l’obiettivo".

Sui rinnovi di Leao e Bennacer : "Ci si ragiona da mesi e da anni. Quando sarà il momento ci si incontra, quando ci sarà da prendere una decisione la si prenderà. L’idea era quella di chiudere prima del Mondiale, soprattutto per i giocatori che sono andati al Mondiale, in questo caso per Leão ma non è stato possibile. Con Bennacer avremo la possibilità di parlare con lui e i suoi agenti in questi giorni".

Sui duelli scudetto Milan-Napoli del passato : "Lo ricordo bene, erano anni bellissimi per il calcio italiano. Avevamo una grandissima squadra, loro avevano Maradona e altri grandissimi campioni. Per noi è stato l’inizio di 25 anni di successi e adesso ci potrà essere questo scontro".

Sul Napoli attuale: "Loro hanno messo in ombra tutto quello che hanno fatto le altre squadre, perché noi avendo solamente due punti in meno dell’anno scorso ci troviamo ad avere otto punti di distacco con una squadra che ha fatto sinceramente una prima parte di stagione incredibile. Grande merito a loro, sappiamo che non possiamo mollare". 'Donnarumma via dal Milan non per soldi': le parole dell'agente Rafaela Pimenta