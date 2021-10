Milan, Maldini punta un top player. Belotti, è derby con l’Inter

Il Milan torna a pensare alla Serie A e alla sfida contro il Verona, ma in primo piano c'è anche il calciomercato. Maldini e Massara starebbero puntando su un grande giocatore in difesa, in modo da rafforzare il reparto arretrato. Attenzione anche all'attacco, con un derby in vista tra Milan e Inter per Andrea Belotti, centravanti del Torino in scadenza nel 2022. A proposito di attacco, Olivier Giroud torna finalmente a disposizione di Stefano Pioli. Ecco le notizie più importanti di oggi della rassegna.