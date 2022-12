Maldini e Massara volontari per un giorno: “Un’esperienza toccante”

Paolo Maldini e Frederic Massara, dirigenti del Milan, impegnati venerdì scorso alla mensa per i poveri dell'Opera San Francesco di Milano

'Tuttosport' oggi in edicola ha parlato di Paolo Maldini e Frederic Massara , direttore tecnico e direttore sportivo del Milan . I due, lo scorso venerdì 2 dicembre hanno indossato il grembiule rosso dei volontari del servizio mensa, il badge e hanno servito un piatto di pasta alle vongole ai 2mila ospiti , italiani e stranieri.

Maldini e Massara, infatti, sono stati volontari per un giorno alla storica mensa di Corso Concordia dell' Opera San Francesco di Milano . Dal 1959 , l'organizzazione assicura accoglienza, assistenza medica, supporto abitativo, occupazionale e relazionale. Soddisfa anche bisogni primari come potersi fare una doccia, indossare abiti puliti e ricevere un pasto caldo.

Maldini: "Considero questo territorio casa mia"

«Sono nato a poche centinaia di metri da qui, questo è un territorio che considero casa mia e sapere di poter contare su un'organizzazione come quella di Opera San Francesco dà molta speranza - ha sottolineato Maldini affiancato da Fra Marcello Longhi, Presidente di OSF - Per noi è stata un'esperienza toccante, che può aiutare chiunque a tenere i piedi per terra e a conoscere a fondo la realtà della nostra città».