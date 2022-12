Maldini volontario in mensa all’OSF: “Esperienza toccante a casa mia”

Paolo Maldini, direttore tecnico del Milan, ha parlato dopo aver prestato servizio alla mensa di Corso Concordia per l'Opera San Francesco

Paolo Maldini e Frederic Massara , rispettivamente direttore tecnico e direttore sportivo del Milan , hanno trascorso del tempo in Corso Concordia a Milano . Qui hanno prestato servizio alla Mensa di Opera San Francesco per i Poveri , distribuendo il pranzo ai presenti e donando loro attimi di serenità ( LEGGI QUI LA NOTA UFFICIALE DEL CLUB ROSSONERO ).

Maldini in mensa per i poveri: le sue dichiarazioni

Al termine del servizio, Maldini ha dichiarato quanto segue. "Sono nato a poche centinaia di metri da qui. Questo è un territorio che considero casa mia e sapere di poter contare su un'organizzazione come quella di Opera San Francesco dà molta speranza. Per noi è stata un'esperienza toccante, che può aiutare chiunque a tenere i piedi per terra e a conoscere a fondo la realtà della nostra città".