Milan, c’è la data per il rientro in gruppo di Maignan: le ultime news

Mike Maignan, portiere del Milan, ha svolto anche ieri allenamento personalizzato a Milanello. Con lui Davide Calabria e Alexis Saelemaekers

Daniele Triolo

Mike Maignan, portiere del Milan, è ormai perfettamente recuperato dopo il duplice infortunio al polpaccio sinistro che, di fatto, lo ha messo fuori causa dalle partite dei rossoneri di Stefano Pioli sin dallo scorso 23 settembre. E che, oltretutto, ha impedito a 'Magic Mike' di prendere parte ai Mondiali in Qatar con la Francia.

Milan, quasi tutto pronto per il rientro in gruppo di Maignan — Il portiere transalpino, in questi giorni, sta svolgendo però un lavoro personalizzato a Milanello. Questo perché, come ricordato da 'Tuttosport', non c'è fretta per quanto concerne il suo rientro: il campionato di Serie A, infatti, riprenderà tra un mese e Maignan, già ad ottobre, per tentare la rincorsa ai Mondiali aveva avuto una ricaduta.

Ecco perché Maignan tornerà ad allenarsi in gruppo con il Milan, per il quotidiano torinese, soltanto nel 'training camp' previsto a Dubai (Emirati Arabi Uniti) dall'11 al 20 dicembre prossimo. Per ora, con Maignan stanno svolgendo allenamento differenziato anche Davide Calabria, Alexis Saelemaekers e Alessandro Florenzi.

Presto a Milanello anche Bennacer e Ibrahimović — L'azzurro Sandro Tonali già si allena in gruppo a Milanello, mentre torneranno domani Pierre Kalulu, Malick Thiaw e Andreas Jungdal, che hanno disputato sfide internazionali con le rispettive Under 21 nella settimana prima dei Mondiali. C'è grande attesa, infine, per l'arrivo a Carnago (VA) di Ismaël Bennacer e Zlatan Ibrahimović per l'inizio della settimana entrante. Mercato Milan, Maldini brucia la Juve per un obiettivo di gennaio >>>