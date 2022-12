Milan, speranza per Maignan: obiettivo Supercoppa contro l’Inter

Mike Maignan , portiere del Milan fermo dallo scorso 22 settembre , quando, durante la sfida Francia-Austria di Nations League , aveva rimediato una lesione al gemello mediale del polpaccio sinistro . Quando, un mese più tardi, sembrava essere sulla via del recupero, addirittura disponibile per Verona-Milan o per Milan-Monza , ha ceduto il soleo del medesimo polpaccio e Maignan, dunque, si è dovuto fermare di nuovo. Il suo processo di guarigione non è concluso, anzi ha avuto un rallentamento.

Milan, la speranza per Maignan

Il processo di guarigione del polpaccio di Mike Maignan ha subito un rallentamento e per questo servirà ancora un po' di pazienza per rivederlo in campo. Dopo l'Epifania, il portiere rossonero si sottoporrà a nuovi esami e i tempi di recupero saranno più chiari: secondo La Gazzetta dello Sport, l'obiettivo (e la speranza) è di riaverlo a disposizione per la Supercoppa contro l'Inter a Riad il prossimo 18 gennaio.