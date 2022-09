Milan, per Maignan stop dopo 9 partite: esattamente come l’anno scorso

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha parlato di Mike Maignan , portiere del Milan , infortunatosi un paio di giorni fa durante Francia-Austria di Nations League . Maignan, partito titolare tra i pali della porta dei 'Bleus', ha chiesto il cambio nell'intervallo per un dolore al polpaccio sinistro.

Nel caso in cui, infatti, si infortuni un portiere con prognosi superiore ai 30 giorni, questo può essere sostituito . A patto, però, che la società, nella lista consegnata prima dell'inizio della Champions League , ne avesse registrati soltanto due . Come accaduto con il Milan, che, in lista, oltre a Maignan aveva inserito Antonio Mirante e lasciato fuori, al contrario, Ciprian Tătărușanu .

La curiosità, evidenziata dal 'CorSport', è che Maignan si sia infortunato nuovamente in occasione di una pausa Nazionali e, come l'anno scorso, esattamente dopo 7 gare di campionato e 2 di Champions. Dodici mesi fa, però, eravamo già ad ottobre e Maignan saltò tutta la parte centrale del girone di andata per via di un polso operato per la lesione dei legamenti. Milan, Maignan si ferma per infortunio: tutte le news sul francese >>>