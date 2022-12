Milan, quando rientra Maignan? In dubbio per la Salernitana

Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, Mike Maignan, portiere del Milan potrebbe non essere pronto per la Salernitana

Il Milan sta preparando la ripresa della stagione a Dubai, da dove, al momento, sono arrivate due sconfitte contro Arsenal e Liverpool . S tefano Pioli dovrà recuperare otto punti al Napoli , ma forse, non avrà a disposizione tutta la rosa per la partita del 4 gennaio contro la Salernitana .

Milan, Maignan in dubbio per la Salernitana

Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, Mike Maignan potrebbe non rientrare nemmeno nella prima giornata del 2023, la sedicesima, in cui il Milan affronterà la Salernitana. Il club rossonero, infatti, sul portiere francese intende mantenere un atteggiamento di massima prudenza. L'estremo difensore, out da tre mesi per l'infortunio al polpaccio, salterà quasi sicuramente l'amichevole contro il Psv del 30 dicembre e a quel punto appare molto complicato vederlo in campo una manciata di giorni dopo. A quel punto i pali rossoneri sarebbero difesi ancora una volta da Tatarusanu.