Milan, fenomeno Mike Maignan: il rinnovo una priorità

Milan, Maignan fondamentale

Mike Maignan, si legge, preso dal Milan dal Lille, per 14.2 milioni nell’estate del 2021 come mossa di reazione all’addio a parametro zero di Gigio Donnarumma è uno dei top player in rossonero. Un portiere che porta punti e che fa parate determinanti nei momenti in cui servono. È evidente come il valore di Maignan, a oggi, non sia minimamente stimabile. Il Milan non ha alcuna intenzione di ascoltare proposte da parte di nessuno per il suo portierone, ma è evidente che queste prestazioni a livello internazionale pongano un’altra questione, ovvero quella di blindare ulteriormente Maignan in rossonero. L’attuale contratto, da 2.8 milioni, scadrà il 30 giugno 2026: la dirigenza rossonera, potrebbe avviare presto i contatti per prolungare il contratto e aumentare lo stipendio. Maignan per il Milan, vale troppo per poter correre dei rischi inutili. Stadio Milan, aperte tutte le possibilità: due mesi per scegliere