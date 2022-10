Milan, Maignan out fino al 2023. Ma c’è fiducia totale in Tatarusanu

Ciprian Tatarusanu difenderà la porta del Milan fino a gennaio, con Mike Maignan fuori per infortunio. Il Diavolo si fida del rumeno

'Tuttosport' oggi in edicola ha ricordato come Ciprian Tatarusanu difenderà i pali della porta del Milan per le sette partite (cinque di Serie A, due di Champions League) che mancano per concludere il 2022 prima della pausa dei Mondiali in Qatar. Il nuovo infortunio al polpaccio di Mike Maignan, infatti, ha messo fuori causa l'estremo difensore titolare e lo costringerà a rimettere piede in campo con il Diavolo soltanto a gennaio.

Milan, spazio e fiducia al rumeno Tatarusanu tra i pali — Tatarusanu, classe 1986, oggetto di diverse critiche da parte dei tifosi per il suo modo un po' troppo 'statico' di interpretare il ruolo, avrà così la possibilità, giocando con continuità, di migliorare e prendere più confidenza. Si troverà a dover difendere la porta rossonera in una fase cruciale della stagione: in campionato, il Milan punta a recuperare i punti su Napoli ed Atalanta per l'assalto al primo posto. In Champions, deve vincere le due partite contro Dinamo Zagabria e RB Salisburgo per puntare alla qualificazione agli ottavi di finale.

Per far sì che ciò accada serve, però, che Tatarusanu riesca a fare delle letture, specialmente nelle uscite, che finora non gli sono venute bene con costanza. Da tempo svolge allenamenti specifici sul riconoscimento di queste situazioni. La fase applicativa, però, secondo 'Tuttosport', ha dato risultati altalenanti. Di una cosa, però, l'ex Fiorentina, Nantes e Olympique Lione può essere sicuro: i suoi compagni sono con lui al 100%.

Non c'è un giocatore del Milan che non riponga fiducia nelle capacità e nelle qualità di Tatarusanu. Questo al netto di qualche confronto 'catturato' dalle telecamere, risalente alle prime partite disputate nella passata stagione. Con i piedi, ovviamente, non ha le letture di gioco e la visione di Maignan: per quello il Milan, in questo periodo, limita le giocate arretrate con il proprio estremo difensore.