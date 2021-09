Milan, Maignan gran protagonista: Donnarumma è già dimenticato

Il Corriere della Sera, in edicola questa mattina, esalta Mike Maignan, portiere del Milan. Il francese non fa rimpiangere Donnarumma

Il Corriere della Sera, in edicola questa mattina, esalta Mike Maignan, portiere del Milan. In estate Donnarumma ha dato addio al club rossonero e molti temevano ripercussioni, visto il rendimento di Gigio. In realtà il francese non sta facendo assolutamente rimpiangere il portiere della Nazionale Italiana. Contro il Liverpool Maignan è stato il migliore in campo, parando tra l'altro anche il rigore a Salah.