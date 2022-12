Milan, fondamentale il rientro di Maignan. Giroud vola, incognita Ibra

Mike Maignan è pronto a riprendere il suo posto tra i pali della porta del Milan. Mentre Olivier Giroud c'è, si attendono news dallo svedese

Daniele Triolo

Caccia al Napoli capolista: il Milan ha ricominciato la preparazione a Milanello, come ricordato da 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, con l'obiettivo di rimontare gli 8 punti di svantaggio dalla squadra di Luciano Spalletti, accumulati nella prima parte di questa stagione.

Milan, torna Maignan. Giroud è in fiducia — Come fare per recuperare sugli azzurri? È già fondamentale, per la 'rosea', il recupero di Mike Maignan. Il Milan, infatti, con il francese non ritrova soltanto un grande portiere, ma anche un regista arretrato, un leader in campo e fuori. Inoltre, ecco il rientro di Davide Calabria e Alexis Saelemaekers, che ricostruiranno la fascia destra della compagine di Stefano Pioli.

Per Alessandro Florenzi ci sarà da aspettare qualcosa in più, mentre Zlatan Ibrahimović sarà da domani a Milanello e dal 'training camp' di Dubai (11-20 dicembre) si unirà al gruppo. Le sue condizioni sono un'incognita, ma non lo è la capacità di incidere se è in forma. Da metà gennaio in poi con Zlatan tutto è possibile

Occhio agli scontri contro le 'piccole' a gennaio — Theo Hernández e Olivier Giroud torneranno dai Mondiali in Qatar in fiducia, visto che la Francia sta andando bene. Lo stesso si può dire per Fodé Ballo-Touré, comparsa nel Senegal, ma gli africani hanno superato bene il girone eliminatorio. Ciò non si può invece dire per Charles De Ketelaere, impalpabile nel Belgio (già eliminato) così come nei suoi primi mesi rossoneri. Ora dovrà svegliarsi.

Il Milan, ha concluso la 'rosea', ricomincerà il campionato con le sfide contro Salernitana, Lecce e Sassuolo alternate agli scontri diretti contro Lazio e Roma. Preoccupano soprattutto le prime gare: il Diavolo, purtroppo, ha il dannato vizio di perdere punti sanguinose contro le medio-piccole ... Pellegatti: "Se arriva, ci divertiamo". Ma di chi si tratta? Le ultime news >>>