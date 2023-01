Milan, pesa l’assenza di Maignan: l’importanza della costruzione dal basso

Una delle problematiche a cui deve far fronte il Milan e che ha causato il calo dei rossoneri è l'assenza di Maignan

Fabio Barera

Tra le tante problematiche che sta vivendo il Milan e che ha causato un calo così netto per il Diavolo nel corso degli ultimi impegni è senza dubbio l'assenza prolungata del portiere titolare, Mike Maignan. E questo per tanti motivi, non solo per la sicurezza infusa dal francese tra i pali, che rappresenta sicuramente un aspetto importante, come riferito da La Gazzetta dello Sport.

Maignan è stato decisivo attraverso le sue parate nel corso della passata stagione per la conquista dello Scudetto. Il Milan, insieme al Napoli, è stata la squadra a subire meno reti nell'arco dell'intero campionato e grandi meriti vanno dati al transalpino. Tatarusanu, già in questo confronto, parte in svantaggio, dal momento in cui non ha mai dato l'impressione di avvicinarsi nemmeno lontanamente alle magie compiute del francese.

Milan, l'assenza di Maignan ha avuto conseguenze — Ma anche dal punto di vista tattico qualcosa è cambiato. Mentre Maignan è molto abile con i piedi e la costruzione dal basso è sempre partita da lui, Tatarusanu non è in grado di compiere questo tipo di lavoro. Il francese costruisce con i due centrali e con un mediano, ma soprattutto se gli avversari pressano alto ha dimostrato di poter servire assist per gli attaccanti. Il romeno costringe un centrale e un mediano ad abbassarsi, il che implica l'adozione della difesa a tre e la presenza di un attaccante in meno in avanti. 'Milan, non sei manco da Europa League': ecco chi l'ha detto >>>