Milan, tutti disponibili a Dubai: torna anche Mike Maignan

Come riportato dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, a Dubai il Milan porterà praticamente tutti, tranne i calciatori impegnati ancora ai Mondiali. Dopo mesi di assenza riecco Mike Maignan, Davide Calabria, Alessandro Florenzi, Alexis Saelemakers e Zlatan Ibrahimovic. Tutti al lavoro per tornare a disposizione nel 2023. I primi a dover tornare dovrebbero essere il capitano, il portiere e il belga. I tre sono fermi da ottobre ma sono al lovoro già da parecchio tempo. Questi dovrebbero essere pronti per il 4 gennaio contro la Salernitana. Per gli altri due, ovvero Florenzi e Ibrahimovic, la data di rientro potrebbe essere la partita d'andata di Champions League contro il Tottenhman. Il ritorno tra i pali di Mike Maignan potrà essere fondamentale per ridare solidità a una difesa che senza di lui tra i pali, ha sofferto più del previsto. Pioli è pronto a riabbracciare il suo portiere.Calciomercato Milan -Adli e Brahim Diaz. I piani per l’attacco