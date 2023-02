Milan, finalmente Maignan. E contro l’Atalanta potrebbe giocare anche Ibra

L'edizione odierna del 'Corriere dello Sport' parla di Mike Maignan , portiere del Milan che tornerà titolare questa sera, contro l'Atalanta, 161 giorni dopo la sua ultima apparizione. L'ultimo match disputato dal portiere francese risale al match contro il Napoli, gara persa dal Milan 2-1 a San Siro. Allora era un Milan in piena lotta per lo scudetto, oggi Maignan ritrova una squadra che lotterà con tutte le forze a disposizione per centrare un posto per la prossima Champions League. Al di là degli obiettivi della squadra, Pioli ritrova un punto di riferimento, nonché il miglior portiere dello scorso campionato.

Come ricorda il quotidiano romano, un anno fa i rossoneri inauguravano una sequenza impressionante senza prendere gol: qualcosa come 658 minuti tra campionato e Coppa Italia. Oggi il Milan è arrivato a metà percorso, un dato positivo soprattutto pensando per com’era partito il 2023 della squadra di Pioli. Il tutto è arrivato senza Maignan ma con Tatarusanu in campo. Il portiere francese, in questa stagione, ha saltato ben venticinque partite, rinunciando anche al Mondiale. Un vero e proprio calvario terminato solamente ieri, come annunciato da Pioli durante la conferenza stampa: "Maignan è stato un leone in gabbia, quando non ha avuto la possibilità di scendere in campo: adesso però ce l’ha. Sta bene, è motivato e ci darà un grande apporto. È evidente che sia stato il miglior portiere della scorsa stagione".