Milan, si teme un lungo stop per Florenzi: si attendono gli accertamenti

Come ricordato dal 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, infatti, Florenzi ha riportato un problema al flessore della coscia sinistra che sarà valutato, in queste ore, con specifici accertamenti. Mister Stefano Pioli, nelle dichiarazioni al termine di Sassuolo-Milan, ha parlato di 'infortunio grave' e di 'un problema' da risolvere per i rossoneri.