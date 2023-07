Milan-Lumezzane 7-0, Pulisic show nel primo test a Milanello

Bene anche i giovani: in particolare Chaka Traorè e Colombo

Meno brillante Loftus-Cheek, il quale, fisicamente, ci metterà un po' di più per entrare in condizione. Ma ha lasciato indizi: ha giocato sul centro-destra, posto che occuperà spesso, vicino a Rade Krunic, che si candida ufficialmente come playmaker. Bene Chaka Traorè, promosso dal Milan Primavera. È entrato nella ripresa conquistandosi il penalty. Bene anche Colombo, che, tornato in rossonero dopo l'anno in prestito al Lecce, andrà, ora in tournée negli Stati Uniti d'America.