Milan, Longhi: “Pioli? Ha messo in piedi una squadra destinata allo sbando”

ULTIME NEWS MILAN – Bruno Longhi, dalle colonne di ‘Tuttosport’, ha parlato del momento di Stefano Pioli sulla panchina del Milan. Secondo il giornalista, l’allenatore rossonero ha fatto un grande lavoro finora e non deve pagare colpe non sue. Ecco le sue dichiarazioni: “Pioli sa di aver messo in carreggiata una squadra destinata a sbandare paurosamente. Lo dimostra il primo tempo splendido contro l’Inter. Lo affermano i numeri relativi all’ultimo periodo in cui, dopo due mesi di tira e molla, ha potuto contare su Ibrahimovic. E’ facile sparare sul pianista, ma non sempre è la soluzione migliore”. Marcelino potrebbe essere il suo erede? Ecco le ultime news, continua a leggere >>>

