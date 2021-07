Milan, l’obiettivo di Ibrahimovic: tornare per la prima di Serie A

Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, sta molto meglio dopo l'operazione al ginocchio sinistro. Vuole tornare in campo il 22 agosto

Daniele Triolo

'Tuttosport' in edicola questa mattina ha parlato di Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, poiché ieri lo svedese ha svolto una seduta di fisioterapia e riabilitazione in palestra. L'obiettivo di Ibra, per il quotidiano torinese, è quello di farsi trovare pronto dal tecnico Stefano Pioli per la prima giornata della Serie A 2021-2022, prevista per il weekend del 21-22 agosto prossimo.

Un cronoprogramma, del quale ha parlato anche Pioli nella prima conferenza stampa della nuova stagione a Milanello, che rispetta, dunque, le previsioni iniziali stilate per il rientro di Zlatan. Il bomber scandinavo, operato in artroscopia al ginocchio sinistro lo scorso 18 giugno, avrebbe dovuto iniziare a correre dopo un mese. Sembra, dunque, che i tempi vengano rispettati in pieno.

Quindi, ci vorrà un altro mese, sempre secondo previsioni, per rivedere Ibrahimovic in campo con la maglia del Milan. Dunque, se tutto andrà per il verso giusto, il numero 11 rossonero dovrebbe essere pronto per il debutto nella nuova stagione di Serie A. I suoi gol con la maglia rossonera, d'altronde, potrebbero essere un bel gancio per trainare il film sulla sua vita, che debutterà nelle sale il prossimo 10 settembre.